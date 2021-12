Doppelmörder war als Stalker bereits amtsbekannt

Hinter vorgehaltener Hand wird in Freundes- und Familienkreisen von Behördenversagen gesprochen, denn dreimal wurde der mutmaßliche Mörder, der in Wien in U-Haft auf seinen Prozess wartet, vor der Wahnsinnstat bereits angezeigt: am 15. Juni 2020, am 20. September 2020 und am 19. Jänner in diesem Jahr - wegen Stalking, Betrug und gefährlicher Drohung. Doch es kam in keinem Fall zu einer gerichtlichen Verurteilung.