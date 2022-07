Rothosen starten mit Selbstvertrauen in St. Pölten

Die Vorbereitung ist vorbei, jetzt geht es ans Eingemachte. Dornbirn startet heute (17 Uhr) in St. Pölten in die Liga-Saison, will dort, wenn möglich, erstmals überraschen. „Es ist eigentlich alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe“, resümiert Coach Thomas Janeschitz die letzten sechs Wochen, „alle haben voll mitgezogen, alle sind fit. Jetzt wollen wir an unserem positiven Bild weiterarbeiten.“