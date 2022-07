Jeden Tag wird 8 Mal mit einem Messer zugestochen

Wegen ihrer leichten Verfügbarkeit werden zudem oft ganz gewöhnliche Klingen zu Gelegenheitswaffen: keine speziell geschliffenen Metalle, sondern gewöhnliche Küchenmesser, in Besteckladen jederzeit greifbar. Oder kleine Taschenfeitel, praktisch zum Einstecken. Handelt es sich - wie in vielen Fällen - um eine Straftat im Affekt, so ist die Tatwaffe ganz einfach schnell ergriffen worden. Zumal die Hemmschwelle bei aggressiven Auseinandersetzungen immer weiter sinkt.