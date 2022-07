Politik verspricht Unterstützung für Sozialmärkte

Er lud alle heimischen Sozialmarkt-Betreiber zu einem Runden Tisch ein. Denn neben Grundnahrungsmitteln fehlt es den Betreibern oftmals auch an Ehrenamtlichen. An der Suche nach Freiwilligen will sich das Land jetzt beteiligen. „Die Sozialmärkte leisten einen wichtigen Beitrag gegen Armut und in unserem Sozialsystem. Ich habe daher bereits weitere Gespräche mit potenziellen Lieferanten in Bezug auf die Versorgungssicherheit im Bereich der Grundnahrungsmittel gestartet“, sichert Hattmannsdorfer in dieser herausfordernden Situation Unterstützung zu.