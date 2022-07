Rotkreuz-Markt braucht dringend Warenspenden

„Wir merken einfach, dass die finanzielle Lage bei vielen Leuten extrem angespannt ist“, so Wurzinger. Dringender Bedarf besteht in erster Linie an Konserven aller Art (Gulasch, Fleischgerichte, Gemüse) sowie Speiseöl, Kaffee, Toilettenpapier, Waschpulver und Reinigungsmitteln.