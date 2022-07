Reisechaos: Wie man seine Ansprüche durchsetzt

„Das kommt ganz auf die Situation an, es gibt verschiedene Szenarien. So ist etwa der Ersatz bei Flugverspätungen nach Verspätungslänge gestaffelt“, sagt dazu Maria-Theresia Röhsler, Geschäftsführerin der Regulierungsbehörde Schienen-Control, in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.