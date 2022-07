Nach dem Saisonauftakt in Polen wartet die Polizei

Er war neben dem dreifachen Junioren-Weltmeister und Olympiafahrer Daniel Tschofenig vergangene Saison DER Aufsteiger im ÖSV-Adlerhorst: der Vorarlberger Ulrich Wohlgenannt! Im finnischen Lahti feierte der 27-Jährige mit dem Team seinen ersten Weltcupsieg, landete in den Einzelbewerben zudem zweimal in den Top-6. Am Freitag startet der Dornbirner beim Sommer Grand Prix in Wisla (Pol) in die neue Saison.