Feuer frei für die Salzburger Festspielwochen

Wie es sich für den Beginn der Salzburger Festspiele gehört, lädt die Mozartstadt heute, Freitag, zum zweitägigen Eröffnungsfest in der Altstadt ein. Gottfried Grömer, Bezirkskommandant der Salzburger Schützen, wird auch in diesem Jahr mit seinem Ruf „Feuer frei“ den Startschuss zum Fest geben. „Auf den Stadtbergen wird das Feuer der Prangerstutzenschützen um 16 Uhr eröffnet: beginnend auf dem Festungsberg, weiter zum Mönchs- und Kapuzinerberg“, sagt Grömer, der bereits seit 1987 am Fest zur Festspieleröffnung teilnimmt. „Das ist also wirklich nichts Neues für uns“, fügt Grömer lächelnd hinzu. „Wir sind seit Jahren ein eingespieltes Team.“