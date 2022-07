Wie machen Kärntner Politiker heuer Urlaub?

Urlaub in Kroatien

FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer ist ähnlich bodenständig: „Ich bleibe in Kärnten, wir fahren nur für drei Tage zur Cousine nach Tirol.“ Team Kärnten-Boss Gerhard Köfer hat auch keine Urlaubspläne: „Die meiste Zeit werde ich mit meinen beiden Hunden an der Lieser verbringen, vielleicht geht sich einmal ein Tagesausflug ans Meer aus.“ Die Landessprecherin der Grünen, Olga Voglauer, ist bereits eine Ausnahme, wenn sie eine Woche in Kroatien urlauben wird. „Dann eine Woche in Niederösterreich, wo wir bei einer Hochzeit eingeladen sind.“