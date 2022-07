Kärntner Hubschrauber im Löscheinsatz in Slowenien

Nach dem Waldbrand in Bibione entzündete sich am Dienstagabend ein weiterer Brand im Karstgebiet im Friaul - diese Flammen haben bereits auch Slowenien erreicht. Am Mittwochabend wurde ein Kärntner Hubschrauber des Innenministeriums für einen Löscheinsatz im Slowenischen Staatsgebiet angefordert. Südlich von Nova Gorica wurde der dem Einsatzteam ein Löschbereich zugeteilt.