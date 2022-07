Michelle Obama veröffentlicht ihr zweites Buch

Die ehemalige First Lady der USA hat ein neues Buch geschrieben. „Das Licht in uns - Halt finden in unsicheren Zeiten“ (Original: „The Light We Carry - Overcoming in Uncertain Times“) lautet der Titel. Nach ihrer Autobiografie und Weltbestseller „Becoming“ widmet sich Michelle Obama (58) nun Themen wie Hoffnung und innerem Gleichgewicht. Das neue Werk soll ab 15. November weltweit in 14 Sprachen und 27 Ländern erscheinen.