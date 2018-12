Michelle Obama verkauft 2 Mio. Bücher in 2 Wochen

Die Memoiren der ehemaligen First Lady Michelle Obama sind nach Angaben des Medieninformationsunternehms NPD BookScan das meistverkaufte Buch des Jahres in den USA. Seit der Veröffentlichung vor zwei Wochen wurde „Becoming“ allein in Nordamerika in den ersten 15 Tagen mehr als zwei Millionen Mal verkauft, wie die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Verlagsgruppe Penguin Random House am Freitag mitteilte.