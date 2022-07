Mitspieler verrät: „Ronaldo hat private Probleme“

„Ich weiß nicht, was er sich in den Kopf gesetzt hat, aber wir müssen seinen Freiraum respektieren“, so Ronaldos Landsmann. „Das Einzige, was ich Cristiano gefragt habe, als er nicht aufgetaucht ist, war, ob mit der Familie alles in Ordnung sei. Er hat mir gesagt, was los ist, das war‘s“, so Fernandes.