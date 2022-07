Welser während Beerdigung seines Vaters gefeuert

Entlassung unberechtigt

Verzweifelt wandte sich der Arbeiter an die AK Wels. Diese stellte in einem Interventionsschreiben an die Firma klar, dass die Entlassung unberechtigt war, weil das Fernbleiben vom Dienst wegen der schweren, letztlich zum Tod führenden Erkrankung und der nachfolgenden Beerdigung seines Vaters einen rechtmäßigen Dienstverhinderungsgrund darstellte. Die AK forderte für den Mann die offenen Ansprüche ein: Kündigungsentschädigung, Sonderzahlungen, Urlaubsersatzleistung und offene Überstunden. Der Mann hatte regelmäßig mehr Überstunden gemacht, als durch die Überstundenpauschale abgedeckt waren. Die Firma lenkte ein und zahlte dem Mann knapp 6.700 Euro nach.