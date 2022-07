Interimslösung für Geburtenstation Schwarzach

Seinen besonderen Bezug zur Region entdeckte der gebürtige Hamburger von Leffern während seines Studiums in Salzburg schon in jungen Jahren. Und an dieser Affinität zum Salzburger Land hat sich seither nichts geändert. Nur logisch, dass ihn dieser späte Karriereschritt jetzt erneut ins Salzburger Land führt: „Auf mich übt der Neustart einer derart wichtigen Abteilung für die Gesundheitsversorgung im Süden Salzburgs einen großen Reiz aus, denn eine solche Herausforderung ergibt sich nicht oft im Leben“, so Dr. med. Ingo von Leffern, der seit fast 40 Jahren mit einer Österreicherin verheiratet ist. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den hoch motivierten Ärztinnen und Ärzten, aber auch den Hebammen und Stationsleitungen, die ich bereits vor Ort kennenlernen durfte. Und es schließt sich für mich persönlich ein Kreis in meinem beruflichen Werdegang: Vor genau 40 Jahren habe ich mit einer Famulatur meine ersten klinischen Schritte im oberösterreichischen Vöcklabruck unternommen und nun beende ich meine klinische Laufbahn ebenfalls in Österreich.“