Imst steuert auf neuen Rekord an Hitzetagen zu

Dieser Rekord könnte heuer fallen, wagt Meteorologe Alexander Radlherr von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck eine vorsichtige Prognose. „Wir hatten in diesem Jahr in Imst bereits 20 Hitzetage“, erklärt Radlherr, warum er neue Rekorde für möglich hält. Auch am Mittwoch ging es mit 35,4 Grad hoch hinaus. Echte Abkühlung ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Der bisherige Höchstwert in diesem Jahr stammt übrigens vom 19. Juni mit 36 Grad.