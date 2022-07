Erfrischung, wenn die Hitze unerträglich wird

Mehrere Seen

Nicht weit davon entfernt sorgt der beliebte Neufelder See mit seinem glasklaren Wasser für eine angenehme Umgebung an Hitzetagen. Neben dem Neusiedler See wartet auch der Apetloner Badesee auf Erholungssuchende. Beide versprechen Naturnähe sowie eine idyllische Atmosphäre.