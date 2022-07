Thiem auf dem Weg zurück: „Es wird immer besser!“

„Im zweiten Satz habe ich mich gesteigert, es war dann richtig knapp. Deswegen bin ich wirklich froh über den Sieg. Jeder Sieg in solchen engen Matches gibt mir die Ruhe zurück, die man in engen Situationen braucht“, meinte Thiem, der 2015 in Gstaad eines seiner ersten Turniere auf der Tour gewonnen hatte.