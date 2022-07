Italo-Filmlegende Bud Spencer neu entdeckt

Doppelgänger in Großpetersdorf

Für Aufsehen sorgte der Doppelgänger am Montagabend in der Westernstadt Lucky Town in Großpetersdorf. Inmitten vieler begeisterter Gäste, flankiert von „Sheriff“ Sascha Wurglits, warf sich Gerald Koller für professionelle Agenturfotos in Pose.