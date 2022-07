„Das ist eine neue Qualität von Brandstiftung!“

Kittl, der für die Staatsanwaltschaft ein Gutachten anfertigt, berichtet außerdem von einem glücklichen Zufall: „Eine Nachbarin, wollte Wäsche waschen und hat den Rauch entdeckt. Sonst hätte es ein Inferno gegeben, wenn das Feuer auf die insgesamt 15 großen Müllcontainer übergegriffen hätte.“

Das betroffene Haus sei aufgrund der Bauart für die Feuerwehr schwieriges Terrain, so Kittel. „Glücklicherweise war die Berufsfeuerwehr so schnell vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist dem Feuer der Sauerstoff auch ausgegangen, was die Brandausbreitung deutlich verzögert hat", fasst der Brandermittler zusammen