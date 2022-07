Rotweingut lädt heuer zum ersten Sommerfest

Lutzmannsburg in Aufbruchsstimmung: Die Bestrebungen des Weintourismus, Urlaubern Genuss, Entspannung und Information zu bieten, fallen dort auf fruchtbaren Boden. Ganz im Sinne des neuen Konzepts lädt das Rotweingut Prickler am 23. Juli ab 15 Uhr zum ersten Sommerfest in den Weinshop, Birkenhain 1 – kühle Getränke, regionale Snacks, gemütliche Atmosphäre und chillige Auszeit inklusive.