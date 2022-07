Kampf um F1-Einstieg: „Wir wären eine Bedrohung!“

Das Interesse in den USA an der Formel 1 ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Ein Grund dafür ist die erfolgreiche Arbeit der US-amerikanischen Eigentümerfirma Liberty Media im Hintergrund. Die Netflix-Serie „Drive to Survive“ hat der Formel 1 ein neues, junges Publikum verschafft, vor allem in den USA kommt das Programm gut an.