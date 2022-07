Illegales Lagerfeuer: Wildcamper (35) rastet aus

Durch die aktuell herrschende Hitze und Dürre ist die Waldbrandgefahr in ganz Österreich besonders hoch. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die sich über die geltenden Bestimmungen zum Brandschutz in der Natur hinwegsetzen. Zuletzt etwa ein 35-Jähriger, der in einem Waldstück in Wien-Döbling einfach ein Lagerfeuer entfacht hatte. Einsicht zeigte sich der Wildcamper auch nicht, ging aber auf Beamten los ...