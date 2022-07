Barcelona-Trainer Xavi verpasst Flug in die USA

Somit könnte Xavi ausgerechnet dann abwesend sein, wenn Bayern-Torjäger Robert Lewandowski nach seinem Wechsel zu den Katalanen erstmals seine neue Mannschaft trifft. Spanischen Medienberichten zufolge wollte Lewandowski am Samstag von Deutschland aus in die USA fliegen. Barca habe lediglich mitgeteilt, dass es administrative Probleme mit Xavis Pass gebe und er in wenigen Tagen nachkommen werde.