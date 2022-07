Therapie für Tochter wegen Teuerung in Gefahr

Hoffen auf Unterstützung

Allerdings sind regelmäßige Kontrollbesuche in Deutschland und in den Niederlanden notwendig. Ob Vanessa diese weiterhin absolvieren kann, ist jedoch ungewiss. Denn durch die enormen Preissteigerungen bei Bahn, Flügen und Hotels stößt die Familie an ihre finanziellen Grenzen. „Zurzeit ist es wirklich extrem“, erzählt Schmid. Die Kontrollen sind aber verpflichtend für die Teilnahme an der Therapie. „Sie verträgt das Medikament sehr gut, deshalb würde ich es ihr gerne ermöglichen weiterzumachen“, meint die Mutter. Sie hofft nun wieder auf Unterstützung.