Gegendtaler Feuerwehr: Notstromaggregat vermisst

Schon den 17. Tag in Folge rückten die Einsatzkräfte der FF Treffen aus. Der starke Regen am Freitagabend überflutete erneut mehrere Keller. „Die Menschen sind angespannt und nervös! Sobald es regnet, bekommen viele Angst!“, beschreibt Daniel Frank, Kommandant der FF Treffen die Situation. Es zehre auch an den Kräften der Feuerwehrmänner und -frauen: „Auch wenn wir seit mehr als zwei Wochen im Dauereinsatz stehen, geben wir unser Bestes!“