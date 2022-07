Trainer Mader gibt Lustenaus Saisonziel bekannt

„Dachten nicht, dass ein Bundesligist so geringe Gehälter zahlen kann"

Dabei hofft der Verein wie schon in der vergangenen Spielzeit auf die Unterstützung aus Frankreich. Mader blickte Verstärkungen voraus. „Wir hoffen, dass diese bald zum Kader dazustoßen“, sagte er. Am Donnerstag stieß der 20-jährige Cem Türkmen wieder zur Austria. Er war schon in der Aufstiegssaison von Clermont an den Rhein übersiedelt. Zuletzt hatte Lustenau vier Leihspieler vom Ligue-1-Klub ausgeliehen, sie verbuchten einen wichtigen Anteil am Aufstieg.