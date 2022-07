Clermont-Kicker bleibt weitere Saison bei Lustenau

Austria Lustenau hat Mittelfeldspieler Cem Türkmen erneut vom französischen Partnerklub Clermont Foot ausgeliehen. Der 20-Jährige spielte schon in der abgelaufenen Spielzeit für den Bundesliga-Aufsteiger. Wie Lustenau am Donnerstag bekannt gab, kommt der Deutsch-Türke für eine Saison an den Rhein.