Casino Cup: Erstes Team aus OÖ im Landesfinale

So traten am 13. Juli sechs Fußballvereine aus Oberösterreich zur ersten Casino Cup Vorrunde im Casino Linz gegeneinander an: der FC Union Steinerkirchen (2. Klasse Mittewest), der SK Blau-Weiß Stadl-Paura (2. Klasse Mittewest), die Union Oberneukirchen (1. Klasse Nord), die Union Peuerbach (Landesliga Frauen), die Union Peuerbach (Landesliga West) sowie die Union Reichl Brot aus St. Marien der 1.Klasse Ost.