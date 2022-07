„PowerWash Simulator“: Mit Hochdruck auf Hochglanz

Das laut Square Enix „herrlich angenehme Simulationsspiel“ verschlägt Gamer mit Putzfimmel in die Stadt Muckingham, wo der Schein trügt: Ein aktiver Vulkan brodelt in der Nähe vor sich hin, die Katze des Bürgermeisters ist verschwunden und alles ist fürchterlich schmutzig. Höchste Zeit also, alles mit Hochdruck auf Vordermann zu bringen.