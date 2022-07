Drogendealer nutzen Internet als Umschlagplatz

Pro Jahr 200 Drogentote in Österreich zu beklagen

Die Beschaffungskriminalität - von Kellereinbrüchen über Taschendiebstähle bis hin zu Raubüberfällen - ist ebenso eine dunkle Begleiterscheinung. Wenn Drogenkranke nahezu alles tun, um „ihren Stoff“ berappen zu können. Vom Leid der Familien ganz zu schweigen: Jährlich sterben an die 200 Süchtige an den Folgen von Drogenmissbrauch.