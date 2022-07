Starköchin Wiener fordert in der Krise Umdenken

Bio weniger abhängig vom Gas

Mit „anders wirtschaften“ fordert Wiener einerseits ein Umdenken in der Landwirtschaft. Bio-Bauern soll der Rücken gestärkt werden. „Öko-Betriebe erweisen sich jetzt als krisenfester, weil sie nicht von teuren Düngemitteln abhängig sind“, so Wiener. Dünger wird mit hohem Gaseinsatz produziert. Auch arbeiten Bio-Bauern stärker in Kreisläufen, nützen Böden besser und achten auf Tierwohl.