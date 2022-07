„Recht der Kinder auf Inklusion wird ignoriert!“

Sozial benachteiligte Kinder landen häufiger in der Sonderschule

In den Sonderschulen würden sich außerdem erschreckend viele sozial benachteiligte Kinder mit Migrationshintergrund befinden: „Kinder, die im anderen Schulbetrieb stören.“ So werde schon in der Schule die Gesellschaft gespalten: „Der Weg zurück in das ,normale’ Bildungssystem gelingt den wenigsten.“