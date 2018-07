Fill Metallbau wird noch etwas schrumpfen

Vergangenen Donnerstag war Masseverwalter Robert Tremel gemeinsam mit den Fill-Metallbau-Verantwortlichen bei einem Termin in Stuttgart. Dort wurden neue Verträge mit der Züblin AG unterschrieben, die das East-Side-Mall-Shoppingcenter in Berlin errichtet. Fill Metallbau bleibt bei dem Projekt trotz der Turbulenzen der letzten Monate an Bord.