Impfpflicht an Krankenhäusern wird ausgesetzt

Die Gewerkschaft hatte vor Eintreten der Impfpflicht davor gewarnt, dass es sich die Spitäler angesichts des akuten Mangels an Mitarbeitern nicht leisten könnten, auch nur einen Bruchteil des Personals zu verlieren. Ob die Impfpflicht doch wieder kommt, lassen die Zuständigen der KHBG offen. „Wir leben in einer Zeit, in der wir uns schwertun, längerfristig zu planen. Wir wissen nicht was kommt.“