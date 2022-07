Ein Ex-Lustenauer heuert bei Dornbirns Rothosen an

William Rodrigues de Freitas ist das letzte Puzzlestück im Kader der Dornbirner, der Brasilianer wird mit Cavafe die Verteidigungszentrale bilden. Der 28-Jährige kommt ablösefrei, in der vergangenen Saison spielte er in Kuwaits erster Liga für SC Burgan. In Dornbirn unterschrieb er für ein Jahr, mit Option auf ein weiteres.