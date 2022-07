Landskron: Drohnen stören und verletzen Greifvögel

Vorfall am Wochenende

Erst am Wochenende gab es wieder einen Zwischenfall. Ein Pilot hatte vom Parkplatz unter der Burg seine Drohne gestartet. Die Greifvögel reagierten darauf panisch in den Volieren und bei der Flugshow. „Meine Kollegen konnten den Mann ausfindig machen. Er landete die Drohne, nachdem er über die Auswirkungen seines Sightseeing-Fluges informiert worden war“, so Schüttelkopf.