Wenn ein Geier aus Landskron Nachwuchs bekommt

„Wir freuen uns über den neuerlichen Nachwuchs. Auch im Vorjahr kam ein Küken auf die Welt. Insgesamt sind es jetzt sieben Tiere“, berichtet Adlerarena-Gründer Franz Schüttelkopf. Die Adlerarena ist eine von 60 Tierstationen, die am Mönchsgeier-Nachzuchtprojekt teilnehmen. Die größte Greifvogelart Europas ist nämlich vom Aussterben bedroht. Europaweit gibt es in freier Wildbahn nur noch Inselbrutvorkommen auf dem Balkan, in Bulgarien und Spanien.