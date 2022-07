Deutscher verirrte sich beim Wandern im Mölltal

Der 60-Jährige machte sich am Montag gegen 13.30 Uhr vom Hotel Glocknerblick in der Gemeinde Großkirchheim auf, um den Berg Mohar zu besteigen. Nachdem er den Gipfel erreicht hatte, wollte er in Richtung Kluidscharte absteigen, kam dabei aber vom gekennzeichneten Weg ab.