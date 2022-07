Hasenhüttl bejubelt ÖFB-Frauen im „Wohnzimmer“

Nur rund 7000 kamen in das schmucke, 32.000 Plätze zählende St. Mary’s Stadium, Heimat von Premier-League-Klub Southampton und Trainer Ralph Hasenhüttl. Der Steirer schaute ebenso zu, freute sich in der Pause über die 1:0-Führung. „Mir gefällt sehr gut, was die Österreicherinnen spielen. Sie waren sehr strukturiert und dominant. Beeindruckend!“ Gefiel auch den erneut zahlreich vertretenen Eltern der Mädels, die den Sommertag in jener Hafenstadt genossen haben, in der 1912 die „Titanic“ abgefahren war. Etwa von Manuela Zinsberger, Sarah Zadrazil oder 1:0-Schützin Katharina Schiechtl.