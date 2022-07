Drei Schwerverletzte bei Frontalkollision auf B320

Wieder ein schwerer Verkehrsunfall auf der gefürchteten B320, diesmal im Bereich Haus im Ennstal in der Steiermark: Zwei Autos stießen frontal zusammen, zwei weitere Pkw wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt. An drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Liezen mit.