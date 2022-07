Formel 1: Problem-Lösung sieht anders aus

Vergeblich wartete man in Spielberg auf die offizielle Verkündung der zukünftigen Partnerschaft zwischen Red Bull Racing und Porsche, das ab 2026 (dann gilt das neue Motorenreglement, welches vorsieht, dass 50 Prozent des Antriebs elektrisch sein muss) in die „Königsklasse“ einsteigen wird. Interessant: In der Gerüchteküche heißt es, Alpha Tauri könnte mit Honda weiterarbeiten …