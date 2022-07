Vorarlberg in Sachen Artenschutz kein Musterland

Kein politischer Wille, zu wenig Geld

Die Naturschutzorganisation ortet in Österreich generell einen Mangel an politischem Willen und finanziellen Mitteln zur Umsetzung der EU-Verordnungen in Sachen Artenschutz. Das Ländle schneidet im WWF-Check zwar nicht am schlechtesten ab, aber es sei noch deutlich „Luft nach oben“, meint Pichler: „Bei Luchs und Wolf gibt es in Vorarlberg nach wie vor kein systematisches Monitoring.“ Daher wisse man auch nicht, wie viele Tiere tatsächlich permanent im Land leben. Diese Daten seien aber grundlegend für behördliche Maßnahmen.