Mann (41) versuchte Gattin (30) zu strangulieren

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag vorläufig festgenommen und wegen seines psychischen Zustandes zuerst in eine Fachklinik gebracht. Am Freitagnachmittag wurde er bei einem Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ. Zwischenzeitlich wurde der 41-Jährige in eine Justizvollzuganstalt gebracht.