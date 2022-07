„Die österreichischen Fans sind die Besten!“

Von der Atmosphäre in Spielberg ist „Mr. President“ jedenfalls beeindruckt. „Unglaublich, was hier schon am Freitag los ist. Und ich hab euch ja jetzt auch die Sonne mitgebracht“, lächelt der 14-fache Rallye-Champion des Mittleren Ostens. „Man merkt auch, dass sich die Zuschauer in Spielberg richtig auskennen.Die österreichischen Motorsportfans gehören einfach zu den besten der Welt.“