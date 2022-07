Personalsuche im Tourismus

„Es fehlt nicht an Fach-, sondern an Arbeitskräften“, sagt Franz Perner, Geschäftsführer der Sparten Tourismus und Freizeitwirtschaft bei der Wirtschaftskammer. Um dem heimischen Arbeitsmarkt zu helfen, wurde das Saisonkontingent erhöht. Dieses legt fest, dass rund 3000 ausländische Arbeitskräfte saisonbedingt in Österreich eingesetzt werden dürfen. Damit sollen Lücken gefüllt werden.