Bauernhofbrand in Zell: Heu entzündete sich selbst

Die Ursache für den verheerenden Großbrand am Mittwochabend in Zell am Ziller dürfte nun laut Polizei geklärt sein. Die Ermittler konnten den Ausbruch des Feuers im südwestlichen Bereich der Scheune eingrenzen. Als Ursache stellten sie „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ Heuselbstentzündung fest.