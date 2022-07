Moderner Standort für bessere Mitglieder-Beratung

Zu klein, nicht barrierefrei, nicht mehr zeitgemäß – das alte AK-ÖGB-Gebäude in Neusiedl am See wurde 1974 bezogen, jetzt ist es in die Jahre gekommen. Ein weiterer Grund für einen Neubau in der Wiener Straße ist, dass der Bezirk Neusiedl am See stark wächst und sich auch immer mehr Firmen hier ansiedeln.