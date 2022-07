Großes Biofest beim Mochoritsch in Rückersdorf

Und endlich gibt es in Rückersdorf am Samstag und Sonntag wieder das große Biofest, dass vor Corona so großen Erfolg gefeiert hatte. Produzenten aus Kärnten, der Steiermark, Istrien und Italien bieten ihre Produkte an, zum Verkosten und Kaufen versteht sich. Auch kulinarisch hat das Biofest einiges zu bieten. Als Gastkoch ist Kochlegende Josef Viehhauser im Einsatz.