Vermisster steirischer Hund in Sopron gefunden

„Sicu“ wanderte durch einen ungarischen Wald

Und plötzlich kamen die Hinweise: In einem Wald nahe Sopron in Ungarn wurde ein ähnlich aussehender Hund gefunden. Am Donnerstag, also nur einen Tag nach seinem Verschwinden, wurde er in einer Tierauffangstation aufgenommen. Durch den Chip wurde klar: Es handelt sich um „Sicu“.